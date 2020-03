Du soleil en Provence ce mercredi

Les programmes de France Bleu Provence sont bouleversés ce mardi après-midi. Eric Bastien et les équipes nationales de France Bleu prennent le relais. Retrouvez votre météo 100% locale sur le site et l'application de France Bleu Provence.

La météo du mercredi 18 mars

Quelques brumes en seconde partie de nuit dans le Val de Durance et le Plateau de Rians, qui au réveil, laisseront place à un grand soleil toute la journée partout en Provence. Tout au plus quelques nuages apparaissent au nord de Sisteron et en Ubaye et en fin d'après-midi du Verdon au plateau de Canjuers.

Le vent sera faible.

Les températures

A Marseille : 7 le matin, 19 l'après-midi

A Aix-en-Provence : 6 le matin, 20 l'après-midi

A Toulon : 8 le matin, 19 l'après-midi

Dans les Bouches-du-Rhône : de 3 à 7 le matin, de 19 à 21 l'après-midi

Dans le Var : de 1 à 9 le matin, de 15 à 21 l'après-midi (15 pour le Haut-Var)

Dans les Alpes-de-Haute-Provence : de -5 à 3 le matin (-5 pour l'Ubaye et le Verdon), de 18 à 21 l'après-midi

La suite de la semaine