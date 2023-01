Du verglas sur les routes de Loire-Atlantique et de Vendée ce vendredi matin

C'est un vendredi matin compliqué sur les routes de Loire-Atlantique et de Vendée. Les températures négatives après la pluie de ce jeudi ont provoqué du verglas. C'est à l'intérieur des terres que la situation semble la plus compliquée avec -3 à Challans, -2 à La Roche-sur-Yon, Châteaubriant, Ancenis et Clisson ou encore -1 à Nantes. Ça va mieux en allant vers le littoral avec 0 annoncé pour Saint-Nazaire et 4 degrés sur l'île de Noirmoutier en début de journée.

Salage en cours dans la métropole nantaise

En fin de nuit, ce vendredi, les saleuses sont entrées en action dans la métropole nantaise pour traiter les grands axes dans un premier temps. C'est en traversant les ponts et en prenant les ronds-points qu'il faut être particulièrement prudent. Notamment en venant de la Montagne, de Bouguenais, de Rezé et des Sorinières.

D'après les premières informations recueillies par France Bleu Loire Océan : les routes sont verglacées dans le secteur de Derval, au nord de la Loire-Atlantique, c'est ce que nous a confié Gisèle qui y livre les journaux. Ça glisse aussi autour de Prinquiau.

C'est compliqué aussi depuis 3 heures du matin dans le secteur de Rocheservière, à la limite entre la Loire-Atlantique et la Vendée, c'est ce que nous a signalé Matis qui est chauffeur routier. Également sur la route entre Luçon et Talmont-Saint-Hilaire.

Plus d'infos à venir