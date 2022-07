Durée, intensité.... à quoi va ressembler la vague de chaleur en Drôme Ardèche?

Une vague de chaleur s'installe progressivement sur la Drôme et l'Ardèche à partir du lundi 11 juillet. Il pourrait faire jusqu'à 40 degrés, et les températures resteront élevées même la nuit.

Aucun doute, il va faire chaud pendant plus d'une semaine en Drôme et en Ardèche. "La vague de chaleur qui s'amorce s'annonce particulièrement longue", explique Gabriel Chantrel, prévisionniste Météo France à Montélimar. Un premier pic est attendu dès le jeudi 14 juillet, la barre des 40 degrés devrait être atteinte dans le Sud-Ardèche. Dans le Sud-Drôme, le mercure devrait avoisiner les 37 à 39 degrés. Il fera un peu moins chaud dans le reste des deux départements, mais les températures flirteront tout de même avec les 35 degrés.

"La vague de chaleur pourra ensuite avoir un coup de mou samedi 16 juillet, mais le mercure va ensuite augmenter de nouveau", ajoute Gabriel Chantrel. Météo France prévoit un deuxième pic de chaleur entre dimanche et mardi puis des températures "qui ne baissent pas en-dessous des 35 degrés avant la fin de semaine prochaine, voire un peu plus tard dans le sud des deux départements."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il va faire chaud aussi la nuit

La nuit, il fera aussi particulièrement chaud. "Les températures auront du mal à baisser", explique Gabriel Chantrel, qui prévoit plus de 20 degrés "de manière assez durable" par exemple à Valence à partir du dimanche 17 juillet. Une alerte orange à la canicule pourrait d'ailleurs être déclenchée d'ici peu selon le prévisionniste. Cela voudrait dire que les seuils de températures sont dépassés pendant au moins trois jours, à savoir plus de 20 degrés la nuit et 35 degrés le jour en Drôme et en Ardèche

Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes

Météo France a également compilé des statistiques sur les vagues de chaleur depuis le début des relevés. L'effet du changement climatique est indéniable. Dans la Drôme, Météo France a recensé 40 vagues de chaleur depuis 1947, dont 32 depuis 1990. Même constat en Ardèche avec 25 vagues de chaleur depuis 30 ans. "Il y a une multiplication très importante des vagues de chaleur et une intensification dans le même temps", conclue Gabriel Chantrel qui rappelle quelques températures remarquables des dernières décennies : 41,4°C à Lamastre en 2019 ou 40,8°C à Valence en 2003.