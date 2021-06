École-Valentin : les orages causent des inondations dans plusieurs établissements

"On a les pieds dans l'eau", raconte la gérante de Wellness Sport Club Besançon. Après les orages et les fortes pluies de lundi 21 juin en fin d'après-midi, le complexe sportif situé dans la zone d'activité d'École-Valentin, à la sortie de Besançon est touché par des inondations.

"L'eau est descendue jusqu'aux vestiaires, ajoute la direction. Les sols et les plafonds gondolent à cause de l'eau." L'équipe de l'établissement sportif s'active alors à nettoyer les lieux et a donc fermé ses portes pour une durée indéterminée. "On espère rouvrir au moins jeudi."

Leur voisin Jardiland est aussi concerné par les orages, qui ont causé des fuites dans les serres et sur la toiture du magasin, ainsi que des chutes d'arbres dans la pépinière. Le magasin a pu accueillir ses clients dès ce mardi 22 juin.

La commune a aussi été touchée. Le maire Yves Guyen déplore un poteau téléphonique arraché. "Heureusement, il n'y a pas eu de coupures", se rassure-t-il.