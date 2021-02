Ecoles fermées, maison de retraite évacuée : le point sur les inondations dans nos deux Charentes

La Charente-Maritime et la Charente sont toujours en vigilance orange crues jusqu'à ce jeudi 16 heures. A Jarnac, un ensemble scolaire est fermé jusqu'aux vacances, vendredi. A la Rochefoucauld, une maison de retraite commence à être évacuée. A Saintes, des caves et des garages sont sous l'eau.

Situation compliquée sur plusieurs routes de Charente et Charente-Maritime.

La situation ne s'améliore pas vraiment en Charente-Maritime et la Charente. Nos deux départements sont toujours en vigilance orange crues, jusqu'à au moins ce jeudi après-midi selon Météo France. Des routes sont coupées à cause de l'eau. Mais surtout, les pompiers interviennent pour évacuer des résidents d'une maison de retraite, mais aussi pour des caves inondées.

A Saintes, la Charente est montée d'un coup depuis lundi. Et elle pourrait atteindre 5 mètres 80 ce week-end. Une centaine d'habitations sont donc menacées d'inondation. Pour l'instant, ce sont les garages et les caves qui sont sous l'eau, notamment rue de Taillebourg. Depuis ce mercredi, 70 agents de la ville se relaient pour aider les habitants, notamment à poser des parpaings et des planches dans les rues, afin de leur permettre de sortir de chez eux. Autre priorité : déplacer les voitures pour éviter qu'elles se retrouvent sous l'eau.

A Jarnac, la montée des eaux touche l’ensemble scolaire Saint-Pierre, sans que les locaux ne soient directement inondés. Les collectivités locales ont décidé de la fermeture préventive des classes de maternelle, primaire et du collège, jusqu’au début des vacances scolaires, vacances qui commencent ce vendredi soir.

A La Rochefoucauld, la crue a touché le réseau d’assainissement de l’EHPAD, empêchant l’écoulement normal des eaux usées. Ca ne met pas en danger directement l’établissement et ses résidents, mais une évacuation préventive a quand même été décidée. Elle a débuté ce mercredi après-midi pour les résidents valides et se poursuit à partir de ce jeudi matin pour les résidents nécessitant une prise en charge adaptée, avec notamment le concours des sapeurs-pompiers.

A Chalais, le niveau de l'eau est redescendu. En revanche, la préfecture indique que l'eau ne redeviendra pas potable avant au moins 2 jours, pollution de l'eau due à la crue de la Tude ces derniers jours. Quant au magasin Intermarché, il est toujours fermé après avoir été inondé.