De la neige attendue dès ce vendredi dans le Haut-Doubs et le Haut-Jura

D'un été caniculaire, on passe dès la fin du mois de septembre à de la neige. Non, vous ne rêvez pas, les flocons doivent recouvrir une partie du Haut-Doubs et du Haut-Jura, dès ce vendredi soir et samedi. Plusieurs communes vont voir leurs toits blanchir : Mouthe, Pontarlier ou encore Jougne.

Particularité, la neige va aussi tomber en-dessous de 1 000 mètres, notamment à Pontarlier (837 mètres) ou encore Mouthe (930 mètres).

Une neige causée par la "goutte froide"

Cette chute de neige précoce a une explication pour Météo-France : la goutte froide. "C'est une masse d'air froid venue de nord-ouest. Et ça arrive qu'elle descende un tout petit plus bas, c'est-à-dire chez nous", explique le responsable du centre Météo-France de Besançon, Bruno Vermot-Desroches. "C'est assez peu fréquent que ça arrive chez nous, mais ça arrive."

Une question se pose maintenant : est-ce que la neige va tenir ? "A Pontarlier, peut-être qu'ils vont voir quelques flocons mais ça ne tiendra pas en dessous de 1 000 mètres", répond Bruno Vermot-Desroches.

Pour voir de la neige arriver aussi tôt, et tenir au moins deux semaines dans le secteur, il faut remonter "à 1974. La neige avait tenu tout le mois d'octobre à moins de 1 000 mètres. Mais c'était vraiment exceptionnel." Dans ce cas de figure, l'institut météorologique attend le début de semaine pour vraiment voir si cette neige va tenir.