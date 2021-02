EN IMAGES - Du froid et du verglas sur la Bretagne ce matin

C'est la pagaille ce vendredi matin sur les routes de Bretagne. Le verglas a recouvert le bitume, rendant l'état du réseau secondaire dans le Finistère "catastrophique", selon les gendarmes. La route est impraticable dans le Morbihan entre Pontivy et Gourin, et entre Le Faouët et Lorient. Les préfectures du Morbihan, des Côtes d'Armor, et du Finistère appellent les habitants à rester chez eux ce matin. En effet, ça glisse, comme à Troguéry (Côtes d'Armor) :

Même situation dans le Finistère, où la route de Trémeven, près de Quimperlé, n'a plus rien à envier à une vraie patinoire.

Certains bus sont restés en rade... Heureusement, cette agricultrice du Morbihan est venue donner un coup de main !

Le verglas recouvre tout, même les arbres et les vitres de voitures. Et ça donne de beaux paysages, comme ici à Logonna-Daoulas. Merci à Sylvie pour sa photo !

Le prunier de Sylvie, à Logonna-Daoulas, s'est couvert de glace - Facebook - Sylvie Rancon

Le radôme de Pleumeur Bodou, lui, voit flou...

Le radôme de Pleumeur-Bodou, vu depuis une voiture couverte de verglas. - Facebook - Françoise Labrude Poirier

