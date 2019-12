Météo-France Poitiers-Biard vient de dresser le bilan des températures de décembre pour le Poitou. Sans surprise, la douceur exceptionnelle constatée se traduit par l'un des mois les plus chauds jamais observés à cette période de l'année.

"En 2019, nous avons connu le deuxième mois de décembre le plus chaud depuis 60 ans à Niort"

Poitiers - France

A tout ceux qui douteraient encore du réchauffement climatique, force est de constater que les chiffres, eux, sont éloquents. En décembre, le Poitou a connu une douceur exceptionnelle, "le deuxième épisode le plus chaud pour cette période (avec 2000) constaté depuis 60 ans et le début des mesures à Niort" détaille Luc Bonnet, prévisionniste à Météo-France. Le sixième à Poitiers. "Et tous ont été mesurés après l'an 2000".

Trois degrés au-dessus des minimales de saison

"En moyenne, nous avons eu en décembre des minimales qui ont atteint les 6,2 degrés. Elles sont habituellement de 2,9 degrés chez nous à cette saison. On est donc plus de trois degrés au-dessus" abonde Luc Bonnet. L'écart est encore plus grand si l'on prend les maximales : la moyenne est de 14 degrés au lieu des 8 degrés constatés en général.

"Autre fait significatif, il n'y a eu qu'une seule véritable gelée et très peu de réveils ou de matins autour du zéro". De fait, les premières parties de la journée ont davantage oscillé entre 5 et 10 degrés, confirmant cette impression de grande douceur.