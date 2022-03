En Bretagne, le printemps devrait être plus sec et plus chaud

Le printemps devrait être plus chaud et plus sec que la normale. Ce sont les tendances climatiques de Météo France pour les trois prochains mois, de mars à mai. Or, cela peut être préoccupant après un hiver déjà plus sec qu'habituellement : - 25 à 30% de pluviométrie pour la Bretagne.