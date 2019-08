En Bretagne, un soleil très généreux et de la chaleur pour cette fin de semaine

Rennes, France

Cette fin de semaine s'annonce estivale en Bretagne. Après un retour timide lundi dernier, le soleil très présent ce jeudi va vraiment régner en maître dès ce vendredi. Une bonne nouvelle pour les touristes encore nombreux, mais aussi pour tous ceux qui vont pouvoir profiter de la plage ce week-end à une semaine de la rentrée scolaire.

Des températures en hausse

Dès ce vendredi, les températures vont atteindre selon Météo France les 30° à Redon, 29° à Rennes et Vannes, 28° à Quimper et Lannion, 27° à Saint-Malo. Samedi ce sera encore mieux avec 32° à Rennes ou encore 27° à Quimper. Dimanche, les températures seront en légère baisse. L'anticyclone va rester bien positionné sur la France la semaine prochaine et le soleil sera encore bien présent en Bretagne lundi et mardi. Mais le retour de la chaleur n'a rien à voir avec un épisode caniculaire comme en juin et juillet.