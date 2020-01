En Brière, la montée des eaux inquiète certains riverains

Trignac, France

Ces derniers jours, Jacky Biguet le président de l'Adret, l’Association de défense des riverains des écarts de Trignac a reçu de nombreux coups de fil d'habitants inquiets. Denis qui habite à côté, passe en voiture et s'arrête; il redoute de voir la maison qu'il a retapée inondée : " on voit l'eau qui monte dans les champs et malgré l'ouverture des écluses, ça n'a pas l'air de descendre beaucoup. Dans le fond de mon terrain, c'est déjà plein d'eau. On se croirait sur une île. J'ai peur de me retrouver les pieds dans l'eau avec mes trois enfants".

Au niveau de l'écluse du Pont de Paille, le niveau est monté à 2,20m . A partir de deux mètres, il y a de quoi s'inquiéter. Il va falloir des semaines pour évacuer l'eau et retrouver un niveau normal. Les fortes précipitations de l'automne mais aussi la sécheresse estivale qui a durci les sols expliquent que l'eau ne s'infiltre plus dans les marais.

Au Pont de paille , le niveau de l'eau a largement dépassé les 2 mètres © Radio France - Anne Patinec

Ouvrages sous-dimensionnés et obsolètes

Selon Jacky Biguet, les ouvrages permettant l'évacuation des eaux sont obsolètes, pas du tout adaptés à la hausse de population et à l'augmentation du nombre d'habitations dans le secteur. Quatre exutoires, de Lavau -sur-Loire à Saint Nazaire, rejettent les eaux du marais de Brière dans la Loire