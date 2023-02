En Côte-d'Or, le mois de février est anormalement chaud et sec

Trop chaud et trop sec ! C'est le tableau météo de la Côte-d'Or pendant ce mois de février 2023. Ces derniers jours les températures montent, elles sont d'ailleurs 10 à 12 degrés supérieures aux moyennes de saison. Il a, par exemple, fait 19,7 °C à Montbard ce mardi 15 février. Du côté des précipitations, elles se sont faites extrêmement rares depuis le début du mois, et cela va durer. Une situation bien inhabituelle à cette saison, en plein mois de février. Si certains se réjouissent de pouvoir profiter des terrasses plus vite que prévu, d'autres s'inquiètent des conséquences de ces températures, et du manque d'eau qui persiste .

ⓘ Publicité

Du chaud et du sec

Un mois de février si chaud, ce n'est pas anodin, et surtout pas courant. François Lequeu, prévisionniste chez Météo France à Dijon, le confirme. "En Côte-d'Or, on n'a connu que quelques cas depuis 1945. Par exemple, au mois de février 1958, on a eu une douceur extrême avec des températures au-delà des 15°C, raconte le spécialiste. Mais ensuite, il a fallu faire un saut jusqu'en 1998 pour retrouver une situation similaire à celle que l'on connaît en 2023. Entre temps, il y a eu aussi 2019, mais c'est tout." En presque 80 ans, c'est donc seulement la quatrième fois qu'on observe un mois de février aussi chaud, avec des températures qui fleurtent avec les 20°C.

François Lequeu, prévisionniste chez Météo France à Dijon, fait le point sur un mois de février anormal. © Radio France - Dimitri Morgado

Du côté de la pluie, on parle aussi d'un phénomène anormal en ce mois de février. Il n'y a pas eu de vraies précipitations en Côte-d'Or depuis la fin du mois de janvier. Selon les prévisions de Météo France, ce manque de pluie va encore durer au moins jusqu'au début du mois de mars. "À la fin du mois de février, on sera avec des totaux qui iront sans doute autour de 10 millimètres de pluie sur l'ensemble du mois, alors que normalement on devrait avoir 40 à 50 millimètres du côté de la plaine de Saône et en moyenne 80 millimètres du côté du Morvan, alerte François Lequeu. Si on regarde depuis le début de l'automne, on a un déficit allant de 15 à 20 %, donc il nous manque déjà 50 à 100 millimètres suivant les endroits." Si cette situation venait à perdurer, le début du printemps serait problématique selon l'expert.

Les bourgeons du mirabellier d'Assan sont là, un mois et demi plus tôt que d'habitude. © Radio France - Dimitri Morgado

Les jardiniers s'inquiètent

Cette situation inquiète, entre autres, les jardiniers amateurs. Certains ont leurs parcelles aux jardins familiaux de Longvic, comme Assan. Le travail dans les potagers ne fait que commencer pour cette saison, mais après un été 2022 marqué par la sécheresse, l'homme se demande ce que vont donner ses semis cette année. "Ces températures sont bizarres. Les figuiers ont déjà commencé à bourgeonner, montre Assan. Ce n'est pas normal qu'ils soient déjà là. D'habitude, ça sort vers fin mars, donc on est en avance d'un mois et demi ! Il ne faut pas qu'il gèle sinon là tout tombera par terre. Avec ce temps, c'est bizarre, les arbres ils ne comprennent rien."