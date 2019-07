EN DIRECT - Canicule : la France pourrait vivre la journée la plus chaude de son histoire

Plus de 24 heures à suffoquer encore : les températures vont atteindre leur maximum ce jeudi dans le Nord et la région parisienne, avec de probables records à plus de 40°C. La France pourrait même battre son record de température moyenne de 29,4°C, datant de 2003.

9h20 : certains ont malheureusement plus de travail en ces temps de canicule. Le Mayennais Thierry Foubert est un des 700 thanatopracteurs de France, il intervient sur le corps des défunts. Et depuis lundi, "on fait chaque jour entre 10 et 20 soins". Notre article à lire ici.

9h12 : avec cette chaleur, quoi de mieux que de déguster une bonne glace ? Chaque, les Français en dégustent 360 millions de litres. À Saint-Jean-de-la-Léquéraye, dans l'Eure, la ferme du Bois Louvet propose 80 parfums différents : concombre, mojito, ou encore poivron !

8h54 : Les températures n'ont jamais été aussi élevées, n'ont jamais grimpé aussi vite et touché autant de continents en l'espace de 2.000 ans. C'est le résultat d'une vaste enquête menée par des dizaines de chercheurs. Notre article à lire ici.

8h52 : Pourquoi les éoliennes et le solaire fonctionnent peu pendant la canicule ? Réponse ici.

8h48 : Ce jeudi pourrait être en moyenne la journée la plus chaude de l'histoire en France. Selon La Chaîne Météo, le record actuel date du 5 août 2003 avec 29,4°C en moyenne à travers toute la France. Cette moyenne est réalisée à partir de l’indicateur thermique qui prend en compte les températures minimales et maximales de 30 villes de référence.

8h38 : Des températures nocturnes ont été battus cette nuit. A Bordeaux, au plus frais de la nuit, il faisait 25,4ºC alors que le précédent record datant d'août 2003 s'établissait à 23,5ºC. A Toulouse, il a fait, au plus frais, 24,7ºC, contre 24,2ºC en juin 2019. Dans le Limousin également. A Paris, cette nuit a été la troisième nuit la plus chaude depuis que les températures sont relevées, avec 25ºC au plus frais de la nuit. Le record date d'août 2003 avec 25,5ºC.

8h34 : Des records attendus dans toute la France dans la journée selon Météo France dans plusieurs villes comme Paris, Lille, Dijon, Nancy…

8h30 : Le ministère de la Santé a mis en place un numéro joignable de 9 à 19 heures. C'est le 0800.06.66.66 (gratuit depuis un poste fixe).

8h25 : À Paris, la préfecture a activé le plan canicule niveau 3. Cela entraîne le déclenchement de plusieurs mesures préventives, particulièrement à destination des personnes les plus fragiles. "Salles rafraîchies" dans les équipements publics, fontaines temporaires et brumisateurs, ouverture nocturne de parcs et jardins... C'est le cas notamment également dans les Vosges et en Dordogne.

8h18 : Le Premier ministre, Edouard Philippe, a appelé à "faire très attention aux personnes isolées", à l'occasion d'un déplacement dans un hébergement pour personnes âgées dépendantes.

8h11 : Face aux risques, la SNCF invite ses clients à reporter ou annuler leurs déplacements prévus jeudi, vers ou depuis les 20 départements placés en vigilance rouge. Les autorités recommandent d'éviter les grands trajets en train ou en voiture.

8h02 : Cette alerte rouge, le plus haut niveau, qui implique une "alerte sanitaire" pour tous les citoyens, a été utilisée pour la première fois en juin dans quatre départements du sud.

7h55 : Le mercure devrait dépasser les 40°C sur un grand quart nord-est du pays en particulier, avec des pointes à 43°C localement et une journée qui pourrait être en moyenne plus chaude que les pires jours d'août 2003.

7h52 : La pollution à l'ozone se poursuit à Paris, dans les Bouches-du-Rhône ou encore en Côte-d'Or.

7h48 : En région parisienne, la circulation différenciée est reconduite jeudi (où seules les vignettes Crit'air de 0 à 2 ont le droit de circuler) tout comme à Lyon, dans le Bas-Rhin et dans la métropole lilloise (vignettes Crit'air de 0 à 3). Par endroits, les seuils d’alerte à la pollution sont dépassés comme dans l'Eurométropole de Strasbourg ou encore dans la Drôme et l’Ardèche.

7h42 : L'ensemble des départements des Hauts-de-France et de l'Ile de France, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loiret, l'Yonne, la Marne et l'Aube sont toujours en vigilance rouge canicule ce jeudi matin. La liste des 60 départements en vigilance orange à la canicule à consulter ici.

7h31 : Bienvenue dans notre direct pour vivre, peut-être, la journée la plus chaud de l'histoire en France.

