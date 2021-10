Météo France avait vu juste en plaçant la Loire-Atlantique et le Vendée en vigilance orange pour orages, vent et pluie et inondation. Des pointes atteignant les 108 km/h ont été enregistrées ce samedi sur le littoral vendéen alors que les pluies continuent de s'intensifier.

EN DIRECT - des rafales à plus de 100 km/h et une pluie qui s'intensifie en Loire-Atlantique et Vendée

"Il pourrait s'abattre en 24 à 36 heures, l'équivalent d'un mois de précipitations", avait prévenu le météorologue Steven Tual. Si les averses de pluie ont commencé à s'intensifier, ce samedi après-midi, la Loire-Atlantique et la Vendée sont surtout balayées par d'importantes rafales de vent. Des pointes allant jusqu'à 108 km/h ont été relevées sur l'Île d'Yeu, jusqu'à 85 km/h à Noirmoutier. En conséquence, Météo France a décidé de placer 22 départements, des Pays de la Loire au Bassin parisien en vigilance orange pour orages, vent et pluie et inondation. Mais le gros de la tempête est attendu à partir de la fin d'après-midi.

L'essentiel

Jusqu'à 108 km/h de rafales à l'île d'Yeu, 83 km/h à Noirmoutier

Jusqu'à 100 millimètres de cumuls de pluie attendus au sud de la Loire-Atlantique

Les parcs et jardins de Nantes fermés

Les intempéries devraient s'intensifier dans la soirée et dans la nuit

Le direct

17h26 : ça souffle moins fort sur la Vendée. Des rafales en baisse de 10 km/h sur l'île d'Yeu notamment.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

17h20 : Enedis répertorie cinq pannes sur des lignes à haute tension sur tout le département de Loire-Atlantique.

17h02 : les transports en commun nantais ne sont pas affectés par la tempête qui se profile, à l'heure actuelle. La situation est également normale à l'aéroport de Nantes avec des décollages et atterrissages à l'heure, d'après notre journaliste sur place.

16h48 : l'épisode devrait s'intensifier dans la soirée et la nuit, avec de fortes rafales notamment sur le littoral de Vendée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

16h31 : Météo Bretagne anticipe des cumuls entre 50 et 70 millimètres d'eau au nord de la Loire-Atlantique et, localement, jusqu'à 100 millimètres au sud du département. Si les prévisions se confirment, ces précipitations seraient les plus importantes depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

16h12 : par précaution, deux TGV au départ de Paris-Montparnasse en direction de la Loire-Atlantique termineront le trajet en autocar. Il s'agit du train de 18h44 à destination du Croisic : les voyageurs pour Saint-Nazaire, La Baule et le Croisic seront invités à prendre un autocar à partir de Nantes. Même chose pour le TGV de 18h44 à destination des Sables d'Olonne.

15h58 : Le gros des chutes de pluie est attendu pour le début de soirée et la nuit prochaine entre le sud de la Loire et le nord de la Vendée. Des records vieux de plus de 70 ans pourraient être battus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

15h43 : le littoral vendéen est touché par de violentes rafales de vent depuis le début de l'après-midi. Plus de 60 km/h ont été relevés à La Roche-sur-Yon et jusqu'à 108 km/h sur l'Île d'Yeu, d'après Climat Vendée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

15h35 : la municipalité de Nantes a décidé de fermer "les parcs et jardins à enclos, ce samedi, à partir de 14h, par mesure de sécurité [...] en raison des vents violents et d'un cumul de précipitations".

15h30 : bienvenue sur ce direct pour cette première tempête automnale. N'hésitez pas à nous partager vos photos et vidéos en Loire-Atlantique et en Vendée qui seront intégrées à cet article.