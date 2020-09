EN DIRECT - Episode cévenol : suivez la situation dans l'Hérault

Le département de l'Hérault est en vigilance orange aux orages, pluies et inondations. Quelques routes départementales ont été coupées au nord du département. Le fleuve Hérault est en crue dans le secteur de Laroque.

Un important épisode cévenol touche le nord de l'Hérault mais surtout le Gard dans le secteur de Valleraugue depuis ce samedi matin. Des cumuls exceptionnels sont en cours sur le nord ouest du Gard où il est tombé plus de 500 mm en seulement quelques heures. Le fleuve Hérault est en crue dans le nord autour de Ganges du fait des fortes précipitations. Le département de l'Hérault est en vigilance orange aux orages, pluies et inondations, le Gard en alerte rouge.

Des routes fermées

Sur la station de Laroque, le fleuve Hérault est monté à plus de 7 mètres ce samedi après-midi. Le département vient de fermer quelques routes :

la RD25 Cazilhac et Gornies

la RD986 entre Laroque et Saint Bauzille de Putois avec mise en place d’une déviation par Agones.

Des pompiers de l'Hérault envoyés dans le Gard

Face à cette situation exceptionnelle, 40 pompiers de l'Hérault sont partis dans le Gard pour aider leurs collègues. Des moyens de sauvetage en eaux ont également été emmenées par le SDIS 34 grâce à l'hélicoptère Dragon.

Les autorités appellent à la plus grande prudence sur le littoral à cause de la forte houle. La baignade et les activités nautiques sont fortement déconseillées.