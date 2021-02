Le département de la Mayenne est en vigilance orange neige-verglas et grand froid. Suivez ici l'évolution de la situation dans notre département.

EN DIRECT - Episode neigeux et grand froid en Mayenne

Grand froid et neige-verglas : 23 départements du Nord-Ouest sont en vigilance orange ce mercredi, dont la Mayenne. Soyez très prudents, notamment sur la route. Et suivez l'évolution de la situation en direct avec France Bleu Mayenne.

Le direct

12h15 - Conséquence de l'épisode neigeux, le centre de dépistage Covid de Pré-en-Pail est fermé.

12H10 - Selon Météo Mayenne, les premiers flocons pourraient arriver en début d'après midi par le Sud du département.

12h - "Ne pas doubler les chasse-neige". Invitée de France Bleu Mayenne, Céline Leroux, chef du district Vinci Autoroute dans le département, assure que toutes ses équipes sont prêtes à intervenir sur l'A 81 : "je conseille aux automobilistes de se renseigner sur les conditions de circulation, d'avoir une conduite souple sur la neige et si possible de reporter les déplacements".

11H45 - Soyez très prudents sur les routes. En cas de neige, il faut adapter sa conduite. Retrouvez ici nos conseils pour garder la maîtrise de votre véhicule.

11H40 - Salage préventif sur la RD 771 entre Laval et Renazé et sur la RD 21, l'axe qui relie l'agglo lavalloise à Sablé-sur-Sarthe via Meslay-du-Maine.

11h10 - La Préfecture de la Mayenne réduit de 20 km/h la vitesse, pour les camions de plus de 7,5 tonnes, sur le réseau routier national, A81, RN162 et RN 12. Dépassement interdit.

8h - 5 à 10 centimètres de neige sont attendus à partir de ce mardi après-midi et la nuit prochaine en Mayenne.