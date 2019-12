EN DIRECT - Intempéries : cinq morts dont trois secouristes, trois départements en vigilance orange

Les violentes intempéries qui ont frappé le Var et les Alpes-Maritimes dimanche ont causé la mort de cinq personnes. Deux ont été emportées par les eaux, trois secouristes sont décédés alors qu'ils partaient en hélicoptère à l'aide des sinistrés.

Une semaine après des pluies diluviennes qui avaient fait six morts dans le Var, les intempéries de ce dimanche, qui ont frappé la Côte d'Azur ont causé un lourd bilan humain. Cinq personnes sont mortes : deux ont été emportées par les eaux et trois secouristes sont décédés alors qu'ils partaient en hélicoptère à l'aide des sinistrés. En un peu plus d'une semaine, onze personnes sont mortes dans le Sud-Est lors des épisodes méditerranéens successifs qui ont engendré des alertes rouges de Météo France.

L'essentiel

Trois secouristes de la sécurité civile sont morts dans la nuit de dimanche à lundi dans un accident d'hélicoptère près de Marseille alors qu'ils intervenaient pour secourir des habitants touchés par les intempéries.

dans la nuit de dimanche à lundi dans un accident d'hélicoptère près de Marseille alors qu'ils intervenaient pour secourir des habitants touchés par les intempéries. Deux personnes sont mortes emportées par les eaux : l'une à Fréjus, l'autre a été retrouvée à Saint-Paul-en-Forêt (Var).

: l'une à Fréjus, l'autre a été retrouvée à Saint-Paul-en-Forêt (Var). Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse sont en vigilance orange inondation .

. Fréjus, Le Muy, Mandelieu-la-Napoule et Cannes ont été particulièrement touchées par les intempéries. Plusieurs quartiers ont été évacués.

par les intempéries. Plusieurs quartiers ont été évacués. Le Lez a débordé à Pertuis (Vaucluse). D'autres cours d'eau menacent dans le Var et les Alpes-Maritimes.

6h. Trois départements sont placés en vigilance orange inondation : les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

5h50. À la SNCF, reprise normale du trafic à partir de 6 heures ce lundi matin. Réouverture donc des lignes entre Toulon et Vintimille, mais attendez vous à quelques perturbations, minimes perturbations disent les porte paroles avec quelques adaptations à prévoir jusqu’à 8 heures.

Trois secouristes sont morts

Partis porter secours à des sinistrés des intempéries dans le département du Var, trois secouristes d'un hélicoptère de la Sécurité civile ont été retrouvés morts près de Marseille, dans une zone qui n'était pas placée en alerte rouge météo, dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

"Alors que leur hélicoptère EC145 de la Sécurité civile se dirigeait vers Le Luc-Le Cannet (Var) afin d'assurer une mission de reconnaissance et de sauvetage, les liaisons radios et radar ont été rompues", indique le ministère. "Malgré l'engagement d'importants moyens de recherche (...), les trois occupants de l'hélicoptère ont été retrouvés décédés à 1h30 du matin" près de la commune du Rove, dans la région de Marseille, ont expliqué dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nuñez en rendant hommage aux secouristes. Une enquête devra établir les circonstances exactes du drame.