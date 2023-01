EN DIRECT : La Creuse, en vigilance orange pour la neige et le verglas, se recouvre d'un manteau blanc

Prudence sur la route, voici le message à retenir ce mercredi 18 janvier : Météo France place la Creuse en vigilance orange pour la neige et le verglas, comme 13 autres départements habitués aux flocons quand vient l'hiver.

ⓘ Publicité

On attend jusqu'à 7 cm dans le nord-creusois et jusqu'à 10 cm dans le sud. Dès 4h du matin, les agents du départements et de la DIRCO étaient mobilisés pour patrouiller sur les route. Le département de la Creuse dispose de 35 camions équipés de lames et de saleuses.

Des difficultés sur la route

Les premiers dérapages ont été signalés dès 6h ce matin.

Sur la départementale 941, entre Pontarion et Bourganeuf, un camion a glissé dans le fossé. Des animaux se trouvent dans sa remorque. La route sera coupée à deux reprises selon les services départementaux : au lever du jour pour sortir les animaux, puis une seconde fois pour dégager le camion.

Les cars scolaires ont également du mal à circuler. Europ Voyage a du annuler le circuit G13, car il y a trop de neige à Nougier. Le circuit G8 entre Boussac et Guéret est également annulé ce matin, indique la région. Les autocars LDT rencontrent aussi des difficultés, ça concerne les secteurs de Boussac et de Chatelus-Malvaleix. Même chose pour les transports Mignaton. Trois cars scolaires doivent rester au dépôt : le P2 de Parsac, le A5 de Mérinchal et le CQ10 vers le collège de Giat, qui accueille les élèves de Crocq jusqu'à la fin de l'année.