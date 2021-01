EN DIRECT - Neige dans le Nord Franche-Comté : les saleuses en action, attention aux plaques de verglas

Quelles sont les conditions de circulation près de chez vous ce vendredi matin ? France Bleu Belfort Montbéliard vous accompagne, appelez-nous en direct au 03.84.22.82.82 pour nous signaler d'éventuelles perturbations liées à la neige. Le Territoire de Belfort reste maintenu en vigilance orange neige-verglas par Météo France jusqu'à la mi-journée.

L'essentiel

Les agents des départements et des villes sont restés mobilisés toute la nuit pour déneiger et saler les principaux axes du Nord Franche-Comté

Météo France annonce des phénomènes verglaçants par endroits : si vous devez absolument vous déplacez ce matin, soyez très vigilant sur la route

Conséquence des chutes de neige : quelques 260 foyers étaient toujours privés de courant ce vendredi à 6h dans le secteur de Beaucourt

Les bus de transport scolaire devraient circuler normalement, mais des perturbations ne sont pas à exclure

Le direct

7h25 : légères perturbations sur les réseaux de bus

Les réseaux de bus du Nord Franche-Comté annoncent quelques perturbations ce vendredi matin en raison des chutes de neige. Sur le réseau Evolity, la ligne F ne dessert pas le quartier des Blessonniers, et le reste du réseau circule normalement. Des retards à prévoir aussi sur le réseau Optymo.

7h20 : 80 agents mobilisés à Belfort toute la nuit

La ville de Belfort a mobilisé 80 agents dans la nuit de jeudi à vendredi, 19 véhicules lourds avec lames et saleuses, et 10 petits engins mécaniques pour déneiger les routes. Les principaux axes ont été dégagés, tout comme les voies de bus, mais avec l'arrivée de températures plus froides, des phénomènes glissants peuvent se produire, notamment dans les endroits en pente, comme l'Avenue de la Laurencie. Prudence dans vos déplacements.

7h15 : routes inondées dans le Territoire de Belfort

Des déviations ont été mises en place à cause de routes inondées dans le Territoire de Belfort, c'est le cas entre Charmois et Froidefontaine, et entre Fontenelle et Petit Croix.

7h10 : toujours quelques coupures de courant à Beaucourt

260 clients restent privés d'électricité à Beaucourt dans le Territoire de Belfort. Les techniciens d'Enedis sont mobilisés. Ils vont rechercher les causes de la panne : des arbres tombées sur des lignes à haute tension ou trop de neige. Le courant devrait être rétabli dans la matinée.

En Alsace, ce sont plus de 12.000 foyers qui restent privés d'électricité ce vendredi matin.

7h05 : l'électricité est revenue dans le pays sous-vosgien

La lumière est revenue dans la soirée de jeudi dans le pays sous-vosgien. Une centaine de clients Enedis avaient été privés de courant dans le secteur de Petitefontaine et Leval, à la limite avec le Haut-Rhin.

7h : jusqu'à 15 cm de neige attendus localement

Les chutes de neige vont se poursuivre sur le Nord Franche-Comté ce vendredi matin, puis se décaler lentement vers le sud. Les quantités annoncées pour ce nouvel épisode par Météo France vont de 10 à 15 cm de la plaine d'Alsace aux pourtours de Belfort. Localement, cette valeur de 15 cm pourra même être dépassée.

Bienvenue dans ce nouveau Live. Nous allons suivre ensemble les dernières prévisions météo et faire le point sur les éventuelles perturbations liées à cet épisode neigeux.