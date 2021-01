EN DIRECT - Neige en Alsace : 12.000 foyers privés d'électricité, pas de TER en plaine, routes délicates

Un "épisode neigeux remarquable" touche tout le nord-Est de la France depuis jeudi matin. En Alsace, les cumuls de neige atteignent plus de 25 centimètres de neige en plaine. Prudence si vous circulez ce matin. Suivez la situation en direct.

L'essentiel :

12.000 foyers privés d'électricité en Alsace

Pas de transports scolaires ce vendredi sur les deux départements

La circulation est très délicate sur l'ensemble du réseau y compris autoroutier

Des restrictions de circulation sont en place pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes : ils n'ont pas le droit de rouler à plus de 70 km/h, ni de dépasser d'autres camions.

Pour voir les dernières informations, cliquez ici

7h30 : les cumuls de neige les plus importants sont dans les vallées, indique Météo France. Il y a jusqu'à 40 cm de neige cumulés dans les vallées de la Brûche, de Thann, de Sainte-Marie-aux-Mines, de Munster. Des nombreux arbres ploient sous le poids de la neige, ce qui provoque des chutes.

La neige a désormais cessé de tomber au nord de Strasbourg, la perturbation quitte le Bas-Rhin. En revanche, dans le Haut-Rhin, les flocons vont continuer de tomber toute la matinée. De 1 à 5 cm supplémentaires sont attendus dans ce département.

7h : 12.000 foyers privés d'électricité en Alsace, indique en direct sur France Bleu Alsace Mohamed Hamdani, le directeur délégué d'Enedis en Alsace : dans les vallées de Guebwiller, Munster, Masevaux. Le département du Haut-Rhin est le plus touché. Des auditeurs nous ont signalé des coupures aussi dans le secteur de Brumath.

6h45 : la circulation est très compliquée sur l'ensemble des routes alsaciennes. Si vous devez prendre la route, consultez le site d'Info route Alsace. Sur l'A35, la sortie Duppigheim est bloquée dans le sens Strasbourg vers Colmar. Un poids-lourd est coincé. La bretelle d'accès est fermée.

6h40 : les bus et les tramways circulent à Strasbourg. Quelques retards sont à prévoir.

6h35 : des quantités de neige très importantes en Alsace. On a bien souvent plus 20 cm de neige (excepté dans l'Outre-Forêt) en plaine entre Strasbourg et Colmar.

6h20 : pas de TER en plaine d'Alsace avant 10 heures. La SNCF annonce que la neige perturbe nettement la circulation des TER ce vendredi matin. Aucune TER ne circule en entre Strasbourg et Bâle, vers Thann, Wissembourg depuis Strasbourg ou encore Sarreguemines. La circulation devrait reprendre vers 7h30 entre Strasbourg et Molsheim. Les trains circulent aussi de nouveau entre Mulhouse et Belfort. Sur les TGV, quelques retards sont annoncés.

6h05 : déjà des difficultés de circulation. Un poids-lourd est en travers de la route à Châtenois.

6h : 6.000 foyers privés d'électricité en Alsace ce vendredi matin, des coupures provoquées par les importantes chutes de neige. A 22 heures jeudi, on a compté jusque 11.000 habitations privées d'électricité. Les équipes d'Enedis ont travaillé jusqu'à une heure du matin. Elles seront à nouveau à pied d'oeuvre dès 7 heures. Les zones concernées sont les suivantes : les vallées de Munster, de Guebwiller, Masevaux et Sainte-Marie-aux-Mines, le Sundgau et le Bas-Rhin les zones de Wittisheim et Mussig.