EN DIRECT - Neige sur le Nord Franche-Comté : 5 à 10 cm attendus d'ici vendredi midi

L'épisode de neige qui a commencé ce jeudi à la mi-journée sur le Nord Franche-Comté va se poursuivre jusqu'à vendredi en fin de matinée : on attend localement en plaine 5 à 10 cm, jusqu'à 30 cm supplémentaires sur le Ballon d'Alsace. Suivez la situation en direct.

L'essentiel

Le plus gros des chutes de neige est tombé ce jeudi sur le secteur de Mulhouse, avec 10 cm de neige cumulés à 18h.

Météo France annonce 5 à 10 cm de neige en plaine d'ici à vendredi midi sur l'Est de la Haute-Saône, le pays de Montbéliard et le Territoire de Belfort, toujours en vigilance orange neige-verglas.

La circulation est difficile ce jeudi soir sur plusieurs axes du Territoire de Belfort, notamment les petites routes situées au Nord du département.

Plusieurs cours d'eau de Franche-Comté sont en alerte jaune aux crues, des inondations sont signalées dans plusieurs communes situées entre Chèvremont et Montreux-Château, dans le Territoire de Belfort.

Pour voir les dernières informations, cliquez ici.

Le direct

18h50 : coupure de courant dans le Pays de Montbéliard

65 personnes sont privées d'électricité sur les trois communes de Dannemarie, Glay et Abbevillers dans le Doubs. Enedis confirme qu'il s'agit de conséquences des conditions climatiques : le vent ou la neige. Un technicien est sur place, le courant doit revenir dans la soirée.

18h40 : un TGV perturbé par la neige

Le TGV Strasbourg-Marseille s'est arrêté plusieurs dizaines de minutes dans le Territoire de Belfort. Les voyageurs ont près d'une heure de retard. Le train a ralenti au niveau de Petit-Croix, près de Montreux-Chateau. Selon la SNCF, il n'y a pas de graves conséquences sur le trafic ferroviaire.

18h30 : circulation difficile dans le Nord du Territoire de Belfort

Certains axes du Territoire de Belfort restaient difficilement praticables ce jeudi soir, principalement les petites routes, comme par exemple la départementale 11 au Nord du Territoire de Belfort entre Petitefontaine et Lauw en Alsace. Des difficultés étaient signalées également sur la RN 83.

Les conditions de circulation restent également difficiles sur l'A36 entre Belfort et Mulhouse.

18h25 : les cars scolaires circuleront-ils normalement ce vendredi ?

"A ce stade aucune décision préfectorale n'a été prise pour interdire la circulation des cars de transport scolaire vendredi matin", indiquaient jeudi soir les services du SMTC, Syndicat mixte des transports en commun. Chaque jour, les cars scolaires du Territoire de Belfort qui desservent les lycées et collèges du département effectuent environ 200 circuits : 60 trajets le matin, 80 le soir, ce à quoi s'ajoutent d'autres rotations.

18h20 : dans le Territoire de Belfort, les services du Département mobilisés toute la nuit

Les agents du service routes du Conseil départemental du Territoire de Belfort seront mobilisés toute la nuit. Au total, 20 camions chasses-neiges chargés de sel se tiennent prêt à intervenir pour déneiger les 547 kms de routes. "21 agents étaient mobilisés en journée ce jeudi et 17 agents seront d'astreinte dans la nuit de jeudi à vendredi", indique le département. Les quatre centres routiers du Territoire sont situés à Belfort, Delle, Giromagny et Rougemont-Fontaine.

18h15 : alerte aux crues sur le Doubs, l'Allan, l'Ognon et la Loue

Les préfectures du Doubs et de la Haute-Saône placent les bassins du Doubs, de l'Allan, de la Loue et de l'Ognon en amont de la Linotte en vigilance jaune aux crues. Les chutes de neige de ces dernières heures ont fait grossir le niveau des rivières.

Plusieurs cours d'eau débordent dans le Territoire de Belfort, et des inondations sont signalées dans plusieurs communes situées entre Chèvremont et Montreux-Château.

18h10 : il pleut à Maîche à 800 mètres d'altitude alors qu'il neige en plaine sur Belfort et Montbéliard.

"On a eu une limite pluie-neige très nette à cause d'un air beaucoup plus froid vers l'Est, qui n'a pas tellement réussi à progresser davantage vers l'Ouest et le Sud de la Franche-Comté", explique Brigitte Delsalle, prévisionniste à Météo France Besançon. "Le Haut-Doubs est resté dans de l'air relativement doux alors que Belfort est passé dans l'air plus froid, c'est pourquoi on a une telle différence (...) en même temps, ça fait longtemps qu'on a pas vraiment eu d'hiver, alors on a peut-être perdu l'habitude", souligne-t-elle.

18h05 : le plus gros de la neige est tombé pour l'instant sur l'Alsace

Il est tombé 10 cm de neige cumulée ce jeudi à Mulhouse. "Il n'y a pas eu de gros problèmes sur les routes : un bus coincé par la neige à Thann et des camions bloqués", indiquent nos confrères de France Bleu Alsace.

18h : vigilance orange neige-verglas maintenue sur le Territoire de Belfort

Dans les prochaines 24h, le Territoire de Belfort, l'Est de la Haute-Saône et le pays de Montbéliard devraient passer dans une masse d'air froid et il devrait neiger même à basse altitude. "On attend au maximum 5 à 10 cm de neige en plaine et jusqu'à 30 cm de neige supplémentaires sur les reliefs", précisent les service de Météo France. La vigilance orange neige-verglas est maintenue sur le Territoire de Belfort jusqu'à vendredi matin 11h.

Bienvenue dans ce direct. Nous allons faire le point sur les prochaines prévisions météo et les éventuelles perturbations liées à cet épisode de neige sur le Nord Franche-Comté.