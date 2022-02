EN DIRECT - Suivez l'évolution de la tempête Eunice dans le Nord-Pas-de-Calais

La tempête Eunice arrive dans le Nord et le Pas-de-Calais dès le milieu de la matinée, ce vendredi 18 février, avec des vents attendus jusqu'à 140 km/h et une surélévation du niveau de la mer de près de 4 mètres. Le trafic des TER est totalement suspendu.

Prudence, ce vendredi 18 février, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les deux départements sont classés en vigilance orange aux vents violents et au risque de vagues-submersion. La région est balayée par la tempête Eunice, avec des rafales particulièrement fortes dès le milieu de la matinée et jusqu'à la fin de l'après-midi, et une mer très agitée. On attend des pointes à 100 km/h dans l'Avesnois, 120 km/h de Lille à Arras, et entre 130 et 150 km/h sur les côtes.

11h30 : Annulation des matchs organisés par le district Côte d'Opale de football

Tous les matchs organisés par le district Côte d'Opale de football les 19 et 20 février 2022 seront reportés à une date ultérieure. Les matchs amicaux sur synthétique sont autorisés et les match Futsal U15 et U13 sont maintenus.

11h20 : Le trafic des TER sera totalement interrompu à partir de 12h00 dans le Nord et le Pas-de-Calais jusqu'à samedi 19 février matin

Pour éviter les problèmes techniques et les voyageurs bloqués pendant des heures sur les voies, la SNCF a décidé de supprimer tous les TER pour la journée. Cela vaut aussi pur les TGV direct Dunkerque-Paris et Calais-Paris. Il n'y que sur la ligne Paris-Lille que le trafic des TGV devrait rester normal. La SNCF conseille de se reporter à son application ou son site internet pour être tenu au courant de l'évolution de la situation en temps réel.

10h30 : Circulation ralentie sur l'A16

Sur l'autoroute A16, à hauteur de Quehen, Herquelingue et Echinghen, au niveau des viaducs, les rafales conduisent la préfecture à ralentir la circulation. La vitesse est limitée à 70 km/h pour tous les véhicules et le trafic se limite à 1 voie par sens.

10h : Retards sur le trafic Transmanche

Le port de Douvres, côté anglais, étant particulièrement exposé aux vents, le trafic des ferries entre la France et l'Angleterre peut être soumis à des retards importants.

7h45 : le préfet de région déconseille toute sortie entre 14h et 18h

"Si on peut décaler, reporter, retarder un déplacement, c'est mieux", indique le préfet Georges-François Leclerc sur l'antenne de France Bleu Nord. Pour des raisons de sécurité, il a demandé aux maires d'interdire les accès au littoral. Il demande de même à tous d'éviter tout déplacement aux abords des parcs et des forêts, avec le risque de chutes de branches et d'arbre.

Une cellule de crise a été ouverte à la préfecture. Dans le Nord jusqu'à 1.200 pompiers pourront être mobilisées. Le gestionnaire du réseau électrique ENEDIS est aussi en état d'alerte pour intervenir rapidement en cas de coupure.