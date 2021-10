EN DIRECT - Vigilance rouge en Loire-Atlantique : des records de précipitations déjà battus

Le périphérique nantais est inondé à cause des forts cumuls de pluie (photo d'illustration).

Placée en vigilance rouge pluie-inondation, depuis ce samedi 18 heures, la Loire-Atlantique fait face à des précipitations historiques. La Vendée est restée en vigilance orange. La pluie tombe sans discontinuer depuis ce samedi midi dans les deux départements. "On devrait atteindre les 100 millimètres de cumuls de pluie, et même peut-être les dépasser localement. Ce sont cumuls inédits pour la Loire-Atlantique sur douze heures", expliquait Jérôme Lecou, prévisionniste à Météo France. Des records sont déjà battus et la pluie doit tomber jusqu'à la fin de la nuit. Suivez la situation en direct avec nous.

à lire aussi La Loire-Atlantique face à des cumuls de pluie inédits, une cellule de crise activée

4h05 : une partie du périphérique nantais est inondée, "la situation est difficile à partir de la sortie n°22" à Carquefou, d'après Vinci Autoroutes.

3h51 : dans certaines rues de Beauvoir-sur-Mer, en Vendée, il y a jusqu'à 80 centimètres d'eau d'après les pompiers du département. Des équipes spécialisées en secours nautiques sont sur place.

3h40 : pour rappel, les records absolus de pluie sur 24 heures, tous pourraient être battus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

3h30 : des records de précipitations sur 24 heures ont déjà été battus pendant la nuit comme à Carquefou avec 63 mm. La pluie continue de tomber.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

3h30 : Bonjour à tous et bienvenue sur notre direct.