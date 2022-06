EN DIRECT - Violents orages de grêle en Dordogne, suivez les dégâts

Les orages ont durement frappé la Dordogne dans la nuit du lundi 20 juin au mardi 21. Un gros quart nord-ouest du département a été touché par la grêle et le vent. Les pompiers ont réalisé plus de 440 interventions, à partir de 22h. Le 18 a été submergé.

France Bleu Périgord est en édition spéciale depuis 6h ce matin pour vous faire suivre les dégâts. Témoignez et appelez-nous au 05.53.53.82.82.

L'essentiel

36 communes ont été touchés .

. Les toitures ont été endommagées, les voitures et les cultures également. Les dégâts sont importants dans le secteur de la Double, à Ribérac, Vanxains, ou encore la Roche-Chalais

Les pompiers ont réalisé plus de 440 interventions pendant la nuit. Il n'y a pas de blessés selon les pompiers.

Suivez les dégâts en direct

8h40 : La circulation est encore difficile sur les routes, notamment sur l'axe Ribérac-La Roche Chalais, la départementale 5. Des routes et portions de route sont coupées à la circulation à cause d'arbres couchés au sol et de câbles électriques. La circulation est également perturbée sur la RD13 à Echourgac, à Lisle et à Mensignac.

8h30 : A Grand-Brassac aussi la grêle est tombée fort. Les cultures sont ravagées, les champs de maïs ont été balayés par le vent. "J'ai eu la peur de ma vie, ça tambourinait, ça m'a écrasé les persiennes", témoigne Solange.

8h : La maire de Vanxains lance un appel à l'aide pour trouver des bénévoles. Il faut couper les arbres, nettoyer les routes, et débarasser les maisons. A Ribérac, le toit de l'hôpital a été touché par la grêle au niveau des cuisines. Les vitraux de l'église ont explosé, 11 personnes ont été relogées. Les grêlons étaient gros comme des oeufs, raconte le prêtre.

7h52 : Joël habite à Vanxains. Ses trois véhicules ont été détruits par la grêle. "Il y a des arbres il ne reste que le tronc. C'est un cataclysme, il faut le vivre pour le raconter", souffle-t-il. Son cheval a été blessé à cause de la grêle, il recherche un vétérinaire.

7h30 : A la Roche-Chalais, les dégâts sont importants selon le maire Jean-Michel Sautreau. De gros grêlons sont tombés.

A Vanxains, "c'est d'une violence extrême, avec de gros grêlons, c'était effrayant. Tout le monde est sans voix. C'est 1999 plus la grêle", selon la maire Joëlle Saintmartin. La commune est sinistrée, avec des fils électriques et des arbres couchés au sol. 80 élèves de la MFR de Vanxains et Siorac élèves en agriculture et service à la personne ont été évacués pendant la nuit.

A Vanxains, il n'y a plus de réseau téléphonique. Tout le monde s'est regroupé à l'entrée du village. © Radio France - Charlotte Jousserand

Un voiture défoncée par la grêle à Ribérac. © Radio France - Charlotte Jousserand

6h : A Ribérac, "pas une toiture n'est épargnée", selon le maire Nicolas Platon. "Les dégâts sont considérables." Dont celles du groupe scolaire et de l'hôpital. Une salle polyvalente a été mise à disposition. Il va demander la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Des routes sont barrées, notamment à La Chapelle-Gonaguet et et Mensignac. A cause de fils électriques tombés sur la chaussée. Il y a d'ailleurs de nombreuses coupures d'électricité, notamment à Saint Martin de Riberac ou à Vanxains.