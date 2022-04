En Dordogne, les vacanciers gardent le moral malgré la pluie

Météo France prévoit en moyenne entre 9 et 14 degrés en Périgord ce week-end. Des températures en dessous des normales de saison pour le mois d'avril. Difficile pour les touristes qui visitent le Périgord, mais ça ne les empêche pas de garder le moral et de profiter pleinement de leurs vacances.

Pas un rayon de soleil sur le marché d'Excideuil, en Périgord Vert. Quelques vacanciers se promènent ici, comme Sophie et sa famille. Tous ont sorti les bottes de pluie et l'imperméable. "On n'a pas l'habitude en Dordogne !, s'étonne Sophie. Dans le Périgord on a toujours du beau temps. Nous, en Normandie, on n'en a pas beaucoup, mais on est habitués, on sort quand même. C'est comme ça !"

Même pas peur de la pluie

Ce temps grisâtre n'a pas non plus empêché Domitille et Christelle de faire des provisions. Les deux femmes, originaires de l'ouest de la France, se retrouvent ici pour cinq jours. "On est un peu déçues, confie Domitille. Après, ça reste une région où il y a plein de choses à visiter en intérieur, parce qu'il y a des châteaux. Je viens de Nantes, donc la pluie ça ne nous fait pas peur !" Christelle ajoute : "On venait pour se voir, principalement. Donc c'est pas grave, le soleil est avec nous". En cas d'averses, les deux femmes comptent bien faire des activités d'intérieur. "On va beaucoup jouer aux jeux de société, et profiter de la maison", détaille Domitille.

Bonne nouvelle pour la nature

Karine, elle, a fait le voyage depuis Genève avec Domitille et son frère. Cette pluie, pour elle, c'est presque une bonne nouvelle : "Je pense que la nature avait déjà besoin de beaucoup d'eau donc ça va pas être trop gênant. Dimanche on va aller dans une grotte, et puis pour le reste on s'adaptera. On est équipés pour sortir sous la pluie donc c'est pas un problème." c'est la première fois que Karine vient en Dordogne pendant les vacances de Pâques. Elle restera une semaine avant de repartir en Suisse.