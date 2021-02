EN IMAGES - A Niort, la Sèvre continue de monter et a commencé à déborder

Prudence dans les Deux-Sèvres. Le département a été placé en vigilance orange crue ce mardi soir. La Sèvre notamment continue à monter lentement et progressivement même si les précipitations vont se raréfier ce mercredi et ce jeudi. De nouvelles pluies sont attendues ce samedi.

A Niort, deux rues ont été inondées ce mardi matin :

rue Petites Bouteilles

rue des Prés du Pairé

D’autres rues sont potentiellement inondables dans les heures qui viennent :

rue de Coquelonne

quai Métayer (partie haute)

quai Métayer (après la rocade)

quai de la Regratterie

quai de Belle-Ile

rue et impasse de la Chamoiserie

rue Saint-Martin

Rue Villon

rue des 3 Ponts

rue du 8-Mai

rue de la Clie

Des voitures déplacées parking de Bessac

A Niort, la Ville rappelle que les parkings de Bessac (dans sa partie basse) et des Ormeaux en centre-ville sont interdits au stationnement, ainsi que l’aire de camping-cars.

Ce mardi matin, 21 véhicules étaient stationnés sur la zone inondable du parking de Bessac malgré les barrières et panneaux d'interdiction. Ils ont été déplacés sur la partie haute du parking. "A partir de ce jeudi, il est tout à fait possible que ce soit une mise en fourrière et 135 euros d'amende", prévient Michel Pailley, adjoint au maire de Niort chargé des risques majeurs.

Au-delà du coût pour la Ville, "si le parking est inondé, c'est aussi de la pollution pour le fleuve voire même des objets qui circulent dans la Sèvre et qui peuvent aller boucher des ouvrages d'art et aggraver l'inondation", poursuit l'élu.

La Ville a déplacé les véhicules stationnés dans la partie basse du parking de Bessac malgrè l'interdiction © Radio France - Noémie Guillotin

Pour la sécurité de tous, la Ville recommande de ne pas s’approcher des berges.

Routes départementales coupées

Le département des Deux-Sèvres communique également la fermeture de deux routes :

La RD 104 à Vernoux-sur-Boutonne (bourg)

La RD 174 à La Crèche, au niveau de Ruffigny

Les chaussées de certaines routes départementales secondaires peuvent également se trouver partiellement inondées, en particulier dans les secteurs du Niortais et du Mellois.