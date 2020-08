EN IMAGES - Canicule en Seine-Maritime : le bon plan fraîcheur, c'est la plage de Varengeville-sur-Mer

Il a fait très chaud tout le week-end dans l'Eure et la Seine Maritime. Le thermomètre a dépassé les 40 degrés par endroit dans les terres dans nos deux départements. Mais pour la fraîcheur, il faut se rendre sur la côte près de Dieppe. Au programme : la mer et de l'air.

Arrêtez tout ! France Bleu Normandie a trouvé le plan parfait pour se rafraîchir avant une journée caniculaire : l'immense plage de Varengeville-sur-Mer. Il y faisait très doux ce dimanche matin avec de l'air et un ciel couvert. De quoi faire le bonheur des promeneurs venus emmagasiner la fraîcheur.

La plage de Varengeville sur Mer © Radio France - Flavien Groyer

Un bonheur pour les promeneurs

Ce qu'on trouve le plus sur la plage de Varengeville, ce sont les promeneurs locaux ou les touristes. Clarisse sort tout juste de l'eau : "On vient de Paris, il a fait drôlement chaud ces jours-ci. Cela fait du bien de se retrouver au frais. Je ne vais pas vous mentir, l'eau est parfaite. Vous pouvez nous accompagner si vous voulez".

Notre reporter aimerait bien se baigner mais il trouve l'eau un peu fraîche et cette fraîcheur est confirmée par Corinne qui habite Dieppe : "Elle doit faire entre 18 et 19 degrés". Trop froide également pour sa copine Elisabeth, venue de Marseille et forcément habituée à la Méditerranée. "On revit, on revit. A Marseille c'était épouvantable. On a l'impression qu'on a la porte du four qui est ouverte. Là, on respire" explique-t-elle. Il faisait chaud aussi dans l'Oise. Christelle est venue en famille : "Avec le vent de la mer, c'est plus agréable et plus supportable".

Des vacanciers vont tremper les pieds © Radio France - Flavien Groyer

Un peu plus loin, Nathalie se baigne avec ses enfants et son compagnon : "Ce qui nous plait c'est le calme et l’espace. Même en plein mois d’août on sait qu'on sera sur une plage quasi déserte. C'est exactement le temps qu'il faut".

Les coureurs viennent de bon matin

Pour profiter du bon air marin et de la fraîcheur, il faut arriver le matin avant que le ciel se découvre. Sur le sable, les coureurs sont de sortie (parfois avec le chien) comme Didier qui s'est arrêté, il semble boiter : "Je viens de me faire un claquage" précise-t-il avant le début de l'interview. Rassurez-vous, Didier va bien. "Je suis normand donc je préfère le froid" s'amuse-t-il "Là, on est bien, c'est impeccable".

Certains ont même osé se tremper les pieds ... et se baigner ! © Radio France - Flavien Groyer

