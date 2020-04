EN IMAGES - De grosses coulées de boue à l'ouest de la Somme

Un orage qui a éclaté vers 18h30 ce vendredi, a provoqué de grosses coulées de boue dans plusieurs communes à l'est d'Abbeville.

Francières est l'une des communes de l'ouest de la Somme les plus touchées par des coulées de boue ce vendredi soir

Un orage de grêle a éclaté vers 18h30 ce vendredi à l'ouest de la Somme. Il a provoqué de grosses coulées de boue dans plusieurs communes près d'Abbeville. Les pompiers qualifient l'événement d'assez "violent, rapide et très localisé". Ils sont actuellement toujours mobilisés notamment au sein d'un poste avancé mis en place à la caserne d'Ailly-le-Haut-Clocher. A 23h30, selon les opérations de reconnaissance qui se terminent et il n'y a pas de victimes. En revanche, le sous-préfet d'Abbeville parle de sous-sols et de rues inondées.

Un phénomène violent, rapide et très localisé

"L'eau est montée jusqu'à un mètre et c'est redescendu à une vitesse incroyable" raconte le maire de Francières, l'une des communes les plus touchées. Jean-Claude Dulys ajoute : "des voitures ont été bougées par le déplacement de l'eau. Des voitures ont été claquées contre les murs". Il explique qu'il n'a jamais vu ça dans sa commune.

Vauchelles-lès-Quesnoy est l'une des communes de l'ouest de la Somme touchées par des coulées de boue ce vendredi soir - Nicolas Granger

Parmi les autres communes concernées, il y a aussi Buigny-l'Abbé et Bussus-Bussuel, Saint-Riquier, Vauchelles-lès-Quesnoy...

Jusqu'à 80 pompiers ont été mobilisés et plusieurs seront encore sur place ce samedi pour pomper l'eau encore présente dans les communes.