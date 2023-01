Chutes de neige : les stations de ski du Vercors peuvent rouvrir

La neige a continué de tomber ce mercredi sur les hauteurs de l'Ardèche et de la Drôme au passage d'une perturbation qui traverse la région d'ouest en est, les départements de l'Ain et de l'Isère restant ce mercredi après-midi en vigilance orange météo. A la mi-journée, les flocons se sont invités jusqu'à plus basse altitude, aux alentours de 300 à 400 mètres d'altitude, notamment en Drôme des collines.

La neige tombait abondamment à la mi-journée à Saint-Bonnet-de-Valclérieux dans le Nord Drôme © Radio France - JCR

Ces chutes de neige ne provoquent pas de difficultés de circulation même si les chaussées sont partiellement enneigées sur le Vercors et le Haut-Diois. Le point noir ; l'accès au col de Rousset pour lequel les équipements spéciaux sont indispensables.

L'accès au Vercors par le col de Rousset est difficile ce mercredi après-midi - Webcam inforoutes Drôme

Les stations de ski de la Drôme rouvrent ce jeudi

Grâce aux premières chutes du début de semaine, la Drôme Montagne a rouvert dès ce mercredi six kilomètres de ski nordique du domaine de Font-d'Urle. Avec désormais entre 20 et 25 cm de neige selon les endroits, tous les espaces nordiques rouvrent ce jeudi 19 janvier sur le Vercors ainsi que la station de ski alpin de Font d'Urle. La décision n'est pas encore prise pour la station de ski alpin du Col de Rousset.

La station de ski alpin de Font-d'Urle va rouvrir jeudi 19 janvier - Webcam de la Drôme Montagne (ici à 15h ce mercredi 18 janvier))

Côté Ardèche, la station de ski de la Croix de Bauzon reste fermée.