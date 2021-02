EN IMAGES - La Bretagne est sous la neige !

La neige tombe en Bretagne depuis mardi matin, et tient à certains endroits. Dans les Côtes d'Armor, les Monts d'Arrée ou le Nord-Finistère, le paysage a revêtu son manteau blanc !

La neige est tombée en Bretagne ce mardi. Les premiers flocons ont touché le Cap-Sizun dans la matinée, avant de se décaler vers le Nord-Finistère, les Côtes d'Armor et le Centre-Bretagne. Tous les départements bretons sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France. Un épisode hivernal qui entraîne des perturbations sur les routes et dans les transports... Mais aussi de belles images !

La neige tombe en abondance dans les Côtes d'Armor depuis le milieu d'après-midi, comme ici près de Dinan :

Au point qu'on pourrait se croire dans les Alpes... Ou presque !

Même spectacle enchanteur à Plestin-les-Grèves (Côtes d'Armor) :

De nombreux flocons sont aussi tombés dans les Monts d'Arrée (Finistère), comme ici au sommet du Mont-Saint-Michel de Brasparts, le point culminant de la Bretagne !

L'alerte orange à la neige et au verglas concerne se poursuit jusqu'à mercredi après-midi.