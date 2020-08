Après plus cinq jours de très fortes chaleurs, le Calvados est touché ce mercredi soir par des orages impressionnants. Alors qu'il faisait jusqu'à 36° en fin de matinée, le ciel s'est soudainement assombri en soirée avec de fortes pluies, des éclairs et même quelques grêlons dans certaines villes.

EN IMAGES - Des orages impressionnants à Caen et dans le Calvados

À 18h, on dirait qu'il fait nuit à Caen où le ciel s'est bien assombri

Le département du Calvados et de l'Orne sont placés en vigilance orange pour les orages par Météo France ce mercredi 12 août. Les orages ont commencé en début de soirée et le résultat, en images, est impressionnant...

Le ciel s'est assombri à Courseulles sur Mer - Angélique de Meravilla

Le décors a changé du côté du port de Courseulles sur Mer - Corinne Audier

"On était à Ouistreham et d'un seul coup c'est devenu tout noir il y a eu des rafales de vent, comme au Sahara et ensuite la pluie", confie une caennaise qui a interrompu sa baignade.

Le ciel de Lisieux avant l'orage - Jonathan Centrih

Tout le Calvados est touché, les nuages noirs étaient aussi visibles depuis l'aérodrome de Falaise - Céline Guérin

Le standard des pompiers du Calvados a été submergé d'appels à partir de 18h ce mercredi, principalement pour des inondations et des arbres couchés sur la chaussée. Un bilan complet de leurs interventions sera fait ultérieurement.

Le parking de Mondeville 2 sous les trombes d'eau - Crissy Séverine

Certains endroits ont été inondés notamment à Caen, près de la gare. L'eau a rempli les rails du tram jusqu'à la bordure du trottoir et la circulation des lignes 1 et 3 a dû être interrompue le temps de vider l'eau à la pelle.

Au sud de Caen, Ifs est aussi touchée par les inondations. - Cédric Marie

"ça fout les jetons parce que j'ai rarement vu quelque chose de cette violence là. Les rafales de vent on en a connu mais la pluie ça faisait quand même peur parce que sur certains coins de rue si on ne connaît pas on peut faire de l'aquaplaning", confie Olivier qui arrivait à Caen par l'autoroute.