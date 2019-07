EN IMAGES - Grèce : une tornade fait six morts et une trentaine de blessés

Après la France et l'Italie, la Grèce subit la canicule puis les intempéries. Au moins six touristes étrangers sont morts, victimes d'une tornade, au nord de la péninsule dans la nuit de mercredi à jeudi. L'épisode de vents violents était accompagné d'orages et de grêle.

Alors que les épisodes intenses et localisés d'orages de grêle, de pluies torrentielles et de vents violents se multiplient cet été en France, la Grèce est à son tour victime des caprices de la météo et de violentes intempéries. Six touristes étrangers sont morts victimes d'une tornade, dans la nuit de mercredi à jeudi dans la Chalcidique, au nord de la péninsule.

Une tornade d'une vingtaine de minutes

Si le bilan de six morts et une trentaine de blessés est provisoire, les victimes des intempéries sont des touristes étrangers. "La tornade a duré une vingtaine de minutes", selon des témoins interrogés par la télévision publique ERT. Parmi les victimes, un Russe et son fils de deux ans sont morts dans un hôtel d'une station balnéaire après "la chute d'un arbre" selon les informations de la police.

Dans une commune voisine, un couple tchèque a péri quand leur caravane a été entraînée par de violentes rafales, et une Roumaine et son enfant ont été mortellement atteints lorsque le toit d'un bâtiment a été emporté, selon la même source.

"C'était un phénomène inédit."

Un responsable de la Protection civile grecque

La Chalcidique est déclarée en état d'urgence. Des dizaines de blessés légers ont été transférés vers les hôpitaux. La télévision publique ERT montrent des images impressionnantes.

Avant la Grèce, d'importants orages de grêle avaient touché l'Italie mais aussi l'Espagne.

En Grèce comme en Italie, en Espagne ou en France, ces orages de grêle, pluies et vents violents ont tous été précédés d'une canicule avec des températures approchant voire dépassant les 40 degrés.