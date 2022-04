EN IMAGES - La Creuse s'est réveillée sous la neige

Météo France l'avait annoncé. Il neige sur la Creuse ce vendredi 1er avril. Et des chutes de neige sont attendues encore dans les heures qui viennent. Le département reste en vigilance orange neige et verglas. Il n'y a pas eu de problèmes particuliers au lever du jour sur la route, même si les chaussées étaient glissantes par endroit. Il est tombé 3 à 4 cm de neige à la Souterraine et à Guéret, 7 cm à Peyrat-la-Nonière et jusqu'à 8 cm à Saint-Sulpice-le-Guéretois. Les auditeurs de France Bleu Creuse ont été très nombreux à nous envoyer leurs photos au lever du jour. Nous vous en proposons un aperçu ici.

Il est tombé 6 cm de neige à Saint-Marc à Frongier - ® Alain

Le jardin de Marielle recouvert de neige à Ajain - ® Mireille

à lire aussi La Creuse placée en vigilance orange neige verglas ce jeudi

De la neige dans nos jardins, sur nos toits et partout dans nos campagnes

Le jardin d'Alain à Bénévent-l'Abbaye sous la neige - ® Alain

La route au lever du jour du côté de Saint-Alpinien - ® Franck

Vigilance orange neige et verglas

La Creuse reste en vigilance orange neige verglas comme 18 autres départements français jusqu'à samedi 2 avril, 16 heures. La prudence reste de rigueur sur la route. Mais en attendant on ne se lasse pas de ces paysages tout blancs.

Bourganeuf sous la neige - ® Yamina

La campagne toute blanche à Bussière-Dunoise - ® Evelyne