EN IMAGES - La neige attendue est finalement arrivée sur la pointe bretonne

Elle était attendue ce mardi, la neige est finalement arrivée ce jeudi matin sur le pointe bretonne. Après l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor mardi, la neige est tombée fort ce matin sur le Finistère. Et avec les températures très basses, jusqu'à -7°C au petit matin, cette neige tient au sol. Mais elle va se transformer en pluie verglaçante dans la journée. Cela a provoqué de gros bouchons ce matin, et cela pourrait être encore compliqué dans la journée. Mais en attendant, les paysages sont superbes et complètement insolites !

La neige tient à Brest © Radio France - Nicolas Olivier

Dans le quartier de la gare à Quimper © Radio France - Ninnog Louis

Quartier Kerfeunteun à Quimper © Radio France - Nicolas Blanzat

Dans le centre ville de Quimper © Radio France - Ninnog Louis

