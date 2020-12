EN IMAGES - La neige est arrivée dans le Sud Ardèche

La neige est tombée dans le Sud Ardèche ce jeudi 10 décembre. Quelques flocons sont tombés dans la matinée, blanchissant Aubenas, Lamastre ou encore Les Vans. Météo France annonce d'autres chutes de neige jusqu'à la fin de la semaine, avant un redoux et de la pluie la semaine prochaine.

C'est ce week-end qu'il faut sortir les luges en Drôme et en Ardèche !

Si la neige ne tombe pas encore en plaine, les flocons se sont invités dans notre paysage dès 300 mètres d'altitude ce jeudi. Il a neigé à Aubenas, à Lamastre, aux Vans et ailleurs en Sud Ardèche. De la neige qui tient au sol, avec des températures proches de zéro.

Jusqu'à dix centimètres attendus

La perturbation neigeuse s'est calmée en Ardèche à la mi-journée ce jeudi, mais elle va "revenir vendredi matin" prévient Gabriel Chantrel, prévisionniste à Météo France, "et elle va aussi toucher la Drôme, notamment le Diois". Dès 300 mètres d'altitude, une couche "assez significative est attendue, jusqu'à cinq centimètres dans le Sud Ardèche" détaille Gabriel Chantrel. Sur le plateau ardéchois et dans le Vercors, ça tombera dès vendredi matin et près de dix centimètres de neige sont attendus "en très peu de temps".

Prudence sur les routes

Il faudra donc rester prudent sur les routes car les "conditions de circulation qui pourraient s’avérer difficiles" prévient Météo France qui a placé la Drôme et l'Ardèche en vigilance jaune neige-verglas. Le préfet de l'Ardèche appelle "les automobilistes et les conducteurs de poids lourds [...] à limiter les déplacements qui n’ont pas un caractère urgent, plus particulièrement en altitude. Les équipements spéciaux de conduite sur neige (pneus neige) sont recommandés".

La vallée du Rhône n'est pas concernée par le risque neigeux. En revanche, si vous souhaitez profiter de la neige, c'est ce week-end, car Météo France annonce un redoux la semaine prochaine, avec de fortes pluies venues de Méditérrannée.

Aubenas

Les flocons tiennent sur le sol à Aubenas. © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Salavas

La neige tient aussi à Salavas. © Radio France - Myriam

Pont-de-Labeaume

Pont-de-Labeaume - Carole Colas

Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors © Radio France - Laëtitia Beymond

Vassieux-en-Vercors © Radio France - Rudy Taghon

Le Lac-d'Issarlès

Le Lac-d'Issarlès - Agnès Courtial

Vals-Les-Bains

Labeaume