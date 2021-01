Vous êtes nombreux à avoir pris des photos au réveil de la neige tombée jusqu'en plaine par endroits, ce dimanche matin. Petit tour d'horizon de ce décor blanc, en Béarn et en Bigorre.

EN IMAGES : la neige est tombée jusqu'en plaine en Béarn et en Bigorre ce dimanche matin

La neige annoncée par Météo France pour ce weekend est bien tombée jusqu'en plaine comme prévue, en Béarn et en Bigorre, même si tous les secteurs de notre territoire n'ont pas été servis. Visiblement, c'est toujours un moment magique de se réveiller avec un décor blanc sous les yeux, à lire vos commentaires sur la page Facebook de France Bleu Béarn Bigorre.

Seulement quelques flocons résistent au sol et sur les toits, à Pau...

La place Clemenceau à Pau, à 5h, ce dimanche matin. © Radio France - Mathias Kern

Sur les toits de l'ensemble scolaire Immaculée Conception, à Pau

Il a bien neigé dans les secteurs d'Oloron et de la plaine de Nay

Un paysage hivernal à Poey d'Oloron

Sur la commune de Poey d'Oloron

Dans les jardins de Mirepeix

Au réveil à Mirepeix

Dans les rues d'Oloron-Sainte-Marie

Dans les rues d'Oloron, la nuit...

La neige a tenu au sol à l'aube à Oloron.

Sur le plateau de Ger, également un beau manteau neigeux

Sur le plateau de Ger, plus habitué à la neige en hiver. © Radio France

Le paysage est transformé à Gan

Paysage féerique sur les hauteurs de Gan. © Radio France

Sur les coteaux de Monein...

Sur la commune de Monein

Et sur les coteaux d'Arbus

Sur la commune d'Arbus

Plusieurs centimètres relevés à Nay

Sur la commune de Nay.

Le jour n'était pas encore levé à Betharram

7h30 à Betharram

Bénéjacq en blanc

La neige à Bénéjacq.

La situation est évidemment plus délicate sur la route en altitude

Une dizaine de centimètres aux Eaux-Chaudes

Les Eaux-Chaudes de nuit.

Les Eaux-Chaudes de jour... la neige continue de tomber ce dimanche matin

De la neige plus abondante en Bigorre

Plusieurs centimètres à Ossun

La neige à Ossun.

Même décor à Bazet

Dans un jardin de Bazet, dans les Hautes-Pyrénées.

Tout est relatif, évidemment quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées, où la tempête Filomena balaye l'Espagne. Là-bas, il n’y a jamais autant neigé depuis 50 ans, et le froid et la neige continuent de paralyser une partie du pays, notamment la capitale Madrid.