EN IMAGES - La neige a fait son retour surprise en Béarn et Bigorre !

Un beau manteau blanc a recouvert les routes, les jardins et les toits des maisons du Béarn et de la Bigorre dans la soirée de ce jeudi 23 février. A Pau, à Tarbes, à Lourdes, il y a eu de grosses chutes de neige pendant plusieurs heures. Un épisode de froid alors que les températures avaient grimpé jusqu'à 20 degrés ces derniers jours dans la région.

Les poids-lourds interdits sur la RN134

A cause de cette neige, il y a eu quelques perturbations : des difficultés de circulation sur certains axes, sur l'autoroutes entre Tarbes et Pau aussi. Les autorités ont fermé la RN134 aux camions : difficilement praticable, elle est interdite aux poids lourds de plus de 7 tonnes et demi de Gurmençon à Urdos.

A Pau, le réseau Idélis a interrompu la circulation de ses bus dans la soirée et dans la nuit. Retour à la normale prévu pour 5h30. Les flocons se sont arrêtés de tomber par endroits durant la nuit, et le temps annoncé ce vendredi matin devrait permettre la fonte de la neige.

Plus de 4 000 foyers sans électricité

Les chutes de neige ont aussi provoqué des coupures d'électricité en Béarn et en Bigorre. 2 900 foyers privés de courant dans l'est des Pyrénées-Atlantiques, dans le secteur de Nay, Bruges, ou encore Pontacq. Et dans les Hautes-Pyrénées, Enedis a compté environ 1 500 personnes dans le noir au petit matin. Les agents étaient sur le terrain tôt ce vendredi pour réparer les problèmes

Un jardin palois sous la neige © Radio France - Sophie Peyridieu