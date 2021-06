EN IMAGES - La plage du Porge bondée avec le retour des températures estivales

Jouer dans les vagues, construire des châteaux de sable, bronzer et déguster une glace ... C'est ce qu'ont fait de très nombreux Girondins sur les plages du département ces 12 et 13 juin, avec l'arrivée des températures estivales. Retour en images à la plage du Porge, inondée de parasols et de serviettes de plage.

Quand ils ne sont pas sur le sable, les touristes du week-end profitent d'une baignade © Radio France - Margot Turgy

L'entrée de la plage du Porge, le 13 juin 2021 © Radio France - Margot Turgy

De nombreux Girondins sont venus profiter de la chaleur au Porge © Radio France - Margot Turgy

Les touristes du week-end en profitent pour déguster une glace ! © Radio France - Margot Turgy