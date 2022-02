EN IMAGES - La tempête Eunice souffle sur la Bretagne avec des rafales jusqu'à 119 km/h

Si nous sommes loin des rafales mesurées à 173 km/h dans le Pas-de-Calais ou à 196 km/h sur le nord-ouest de l'île de Wight en Angleterre, la tempête Eunice a touché de plein fouet la Bretagne ce vendredi. Le vent continue de souffler en ce début de soirée avec des rafales jusqu'à 100 km/h sur les caps exposés et entre 60 et 70 km/h dans l'intérieur des terres avec localement jusqu'à 80 km/h sur les hauteurs selon Météo Bretagne. Des rafales de 119 km/h ont été mesurées à Saint-Malo, 111 km/h à la pointe du Raz.

Les quatre départements bretons sont toujours en vigilance jaune vents violents et vagues-submersion selon Météo France jusqu'à samedi après-midi. Après une courte accalmie ce samedi matin avec des éclaircies partout en Bretagne, la pluie sera de retour dans l'après-midi et jusqu'à dimanche soir. En attendant, de fortes vagues sont à craindre entre la pointe de Penmarc'h (Finistère) et la pointe du Grouin (Ille-et-Vilaine) dans les parties exposées du littoral selon Météo Bretagne. Les coefficients de marée sont importants.

Les violentes rafales ont entraîné des perturbations en Bretagne, notamment sur les rotations vers les îles finistériennes et morbihannaises. Il n'y a pas eu de rotation dans le Finistère vers Sein, Molène et Ouessant ce vendredi. Le départ vers l’île de Sein samedi est avancé à 12h30 au lieu de 16 heures. Dans le Morbihan, toutes les rotations depuis ou vers Houat et Hoedic ont été annulées. A Saint-Malo, les parcs et jardins ont été fermés toute la journée. Quatre parcs sont restés fermés ce vendredi matin à Rennes.

