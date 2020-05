EN IMAGES - Landes : Tartas sous les eaux après les inondations

Après les fortes pluies du weekend, la centre-ville de Tartas s'est retrouvé sous l'eau ce mercredi 13 mai. Les habitations et les commerces sont inondés. Le niveau de la Midouze a atteint les 3 mètres 60 en milieu de journée et devrait continuer à augmenter pour dépasser la crue de 2014.

Le centre-ville de la commune de Tartas s'est retrouvé inondé ce mercredi 13 mai après les fortes pluies qui se sont abattues sur les Landes tout le weekend. Le niveau de la Midouze est monté très vite entre mardi soir et mercredi matin, et les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau . Le pic de crue devrait être atteint cet après-midi, et dépasser les 3 mètres 60, le niveau historique de 2014.

L'eau a gagné les berges et les rues à proximité : la mairie, la poste, des habitations et des commerces ont été inondés. La montée des eaux n'a fait aucun blessé, et pas de gros dégâts matériels. La décrue devrait s'amorcer dans la nuit.

Les services municipaux installent des planches au-dessus de l'eau pour pouvoir circuler - Véronique Lafenêtre

Le niveau de l'eau a atteint ce mercredi midi 3 mètres 60 - Véronique Lafenêtre

