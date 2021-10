EN IMAGES - La tempête Aurore a laissé des traces dans la Marne et les Ardennes

Routes coupées, trafic TER interrompu, coupures d'électricités : le passage de la tempête Aurore a entraîné des dégâts ce jeudi 21 octobre essentiellement matériels dans la Marne et les Ardennes. C'est dans la Marne qu'il y a eu le plus de dégâts et que les vents ont été les plus violents.

Le pic enregistré à Chouilly dans la Marne : 121 km/h

Selon Météo France, des rafales de vent à 97 km/h ont été enregistrées à Mourmelon-le-Grand tandis qu'à Reims un pic a été enregistré à la station de Reims Prunay à 107 km/h. Dans les Ardennes, le vent a soufflé jusqu'à 93 km/h à Charleville-Mézières.

A Châlons-en-Champagne, une toiture envolée

Plusieurs interventions des pompiers ont eu lieu ce jeudi matin à Châlons-en-Champagne pour des toitures envolées. Rue de l'étang Lavalette, sur un immeuble de 10 étages ce sont carrément 100 m2 de toiture qui sont soufflés par le vent.

Une voiture endommagée par le toit envolé à Châlons. © Radio France - Clément Conte

Le toit de cet immeuble s’est envolé en deux parties sur le parking derrière le bâtiment, faisant des dégâts sur des voitures. Mais heureusement pas de blessés.