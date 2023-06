Au lendemain des inondations qui ont ravagé le village de Lourdios-Ichère en vallée d'Aspe, les habitants s'organisent ce mercredi 14 juin pour nettoyer les rues, les maisons, et les bâtiments touchés par la montée des eaux. Mardi après-midi, la rivière l'Arric a débordé et une coulée de boue a dévalé la route centrale.

Plusieurs maisons se sont retrouvées inondées et des véhicules emportées par le torrent. Le bâtiment qui sert a la fois de mairie et d'école a lui aussi été fortement touché, 12 enfants se sont retrouvés bloqués à l'intérieur avant d'être évacués par les pompiers, et la maire a été blessée.

Des dégâts considérables

La salle de classe a été complétement ravagée par la boue. © Radio France - Hugo Aussillou

La maire de la ville, Marthe Clot, était toujours à l'hôpital ce mercredi. Bloquée dans la mairie par la montée des eaux, elle s'est coupée profondément en essayent de sortir par la fenêtre. Elle a été opérée à l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie. Les élèves, eux, n'ont heureusement pas été blessés.

Dans le bâtiment qui accueille l'école et la mairie, tout a été ravagé : le sol est jonché de boue, les meubles, les affaires, les dossiers, les archives ont été emportées par le courant. La puissance du torrent a été si forte, que le bureau de la maire s'est retrouvé projeté dans la cour de l'école. La baie vitrée du bureau a aussi explosé, et les cloisons des locaux ont été très abîmées.

La baie vitrée qui sépare le bureau du maire de la rivière a explosée sous la pression © Radio France - Hugo Aussillou

Une bonne partie des archives de la mairie ont été perdues dans l'inondation © Radio France - Hugo Aussillou

Le village à pied d'œuvre après la catastrophe

Pour réparer les dégâts, dans le village, les habitants s'entraident au lendemain de la catastrophe. Des agriculteurs sont venus en tracteur pour aider à déblayer la boue, et à treuiller les véhicules emportés par les flots. Les habitants, eux, se sont armés de pelles et de seaux pour nettoyer l'intérieur des maisons inondées.

L'ancien maire de Lourdios-Ichère et ex-député Jean Lassalle s'est rendu sur place. Il a assuré qu'il fera son possible pour que les assurances indemnisent rapidement les particuliers.

Jean Lassalle, ancien maire de Lourdios était présent pour affirmer son soutien aux habitants © Radio France - Hugo Aussillou

Cette voiture a été treuillée par un tracteur, elle avait été emporté par le torrent © Radio France - Hugo Aussillou

Le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques Iñaki Echaniz a mentionné le cas de Lourdios-Ichère dans une prise de parole à l'Assemblée Nationale pour demander à ce que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu. L'élu s'est rendu ce jeudi matin dans la commune.