EN IMAGES - Les amoureux de la glisse trouvent déjà leur bonheur au Col de la Loge

La neige est arrivée plus tôt que prévu sur les hauteurs de la Loire et de la Haute-Loire. Dès ce week-end, un généreux manteau blanc a recouvert les domaines des stations, qui ont décidé d'ouvrir en avance ! Les fanas de la glisse se sont précipités pour profiter de la poudreuse !

La neige du week-end lance la saison tout schuss dans la Loire ! Le manteau blanc est tellement généreux que certaines stations ont décidé de rendre accessible une petite partie de leur domaine. Au Col de la Loge, dans les monts du Forez, entre 40 et 60 centimètres de neige sont tombés depuis ce samedi.

Les amateurs de glisse se sont précipités à l'annonce de l'ouverture du domaine nordique du Col de la Loge. © Radio France - Lauriane Havard

Pistes de ski de fond et de raquettes ouvertes en avance

La neige est arrivée plus tôt que prévu ce week-end au domaine nordique du Col de la Loge, où, très vite, les dameuses sont entrées en action ! "On a pu ouvrir trois pistes de ski de fond et trois pistes de raquettes" précise, tout sourire, Patrick Marchand, gestionnaire du domaine pour Loire Forez agglomération.

La neige est parfaite ! On se croirait au Canada !

Dès ce dimanche, l'équipe de la station a vu arriver quelques amateurs de glisse. Ils étaient encore plus nombreux ce lundi pour profiter de la poudreuse. "La neige est parfaite ! On se croirait au Canada !" lancent trois amis, de retour d'une matinée de ski de fond, leur première de la saison. Ce mercredi 1er décembre, c'est au tour de la station de Chalmazel d'ouvrir, en avance, une partie de son domaine.

à lire aussi Neige dans la Loire : la station de Chalmazel va rouvrir dès mercredi

La piste de luge est aussi ouverte au Col de la Loge ! © Radio France - Lauriane Havard