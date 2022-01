EN IMAGES - Les crues de retour en Béarn ce lundi

Les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance rouge pour crues et inondations depuis ce dimanche 9 janvier, avec des risques majeurs surtout sur le Gave d'Oloron. Ce lundi, les cours d'eau ont débordé mais n'ont pas fait de grosses inondations comme il y a un mois.

Vigilance rouge de retour sur le Béarn un mois tout juste après les intempéries de décembre. Ce lundi 10 janvier, les gaves des vallées d'Ossau, d'Aspe, et en plaine sont sortis de leur lit et ont débordé, sans faire de dégâts ou d'inondations majeures. A Laruns, Oloron-Sainte-Marie et Navarrenx, les habitants ont craint le pire, sans finalement avoir les pieds trop mouillés. Retour en images sur cette journée de crue, en amont comme en aval.

Dans les rues de Laruns, les habitants ont barricadé le pas de leur porte, en prévision des inondations © Radio France - Flore Catala

A Laruns, les habitants ont cru voir se rejouer les inondations de décembre, qui avaient transformé des rues entières en torrent d'eau et de boue. Depuis le passage en vigilance rouge, l'inquiétude règne dans le village, et les habitants s'organisent pour prévoir une prochaine inondation, avec des barricades de pas de porte ou de rues entières.

La mairie de Laruns a pris les devants en créant des barrages en haut du village là où l'eau s'écoule © Radio France - Flore Catala

Des rues entières sont barricadées à Laruns pour empêcher l'eau de passer © Radio France - Flore Catala

A Oloron, la crue du Gave a attiré les curieux, nombreux sur les ponts à observer le spectacle du torrent d'eau, à un niveau très haut, "du jamais vu" pour certains habitants, tandis que d'autres disent avoir déjà vu le cours d'eau monter plus haut.

Le Gave d'Oloron en crue à Oloron-Sainte-Marie © Radio France - Flore Catala

Le Gave d'Oloron en crue © Radio France - Flore Catala

Le Gave d'Oloron en crue à Oloron-Sainte-Marie © Radio France - Flore Catala