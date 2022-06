EN IMAGES : les orages et la grêle provoquent des dégâts en Dordogne

Les orages et la grêle ont fait des dégâts notamment dans le Bergeracois

Des grêlons de la taille d'une balle de golfe sont tombés dans le Bergeracois ce jeudi 2 juin. La Dordogne est en vigilance jaune aux orages depuis ce mercredi 1er juin et les orages ont touché le Bergeracois.

A Gardonne explique le maire Pascal Delteil, certaines maisons ont été inondées. Selon lui, il est impossible de dire combien de pluie est tombée car les pluviomètres ont débordé par endroits.

A Lalinde affirme Maryse Gérard, première adjointe à la mairie, il y a eu beaucoup de dégâts sur les voitures, sur les verrières et notamment celle de l'école. Il y a aussi quelques dégâts sur les abris de jardins des habitants.

La Dordogne est en vigilance jaune aux orages - Sylvie Didier

A Bergerac, le maire Jonathan Prioleaud explique que des rues ont été fermées ce jeudi 2 juin par les services de la Ville car des feuilles et des branches sont tombées sur la chaussée et les eaux pluviales ne pouvaient plus absorber autant de précipitation. La mairie de Bergerac compte faire le tour de ses bâtiments grâce à un drone dans la journée.

Selon nos informations, certaines parcelles de vignobles ont été touchées par la grêle.

Selon Météo France, il faut s'attendre à d'autres orages d'ici la fin de semaine.