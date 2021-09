EN IMAGES - Les orages ont réveillé la Loire-Atlantique et la Vendée

Comme prévu, après les grosses chaleurs, les orages sont arrivés sur la Loire-Atlantique et la Vendée, ce mercredi en fin de nuit. Avec beaucoup de pluie, notamment à Noirmoutier, et de la grêle à Pornic et Challans.

Comme annoncé, les orages sont arrivés en fin de nuit, ce mercredi, sur la Loire-Atlantique et la Vendée après deux jours de très grosses chaleurs. Ils ont d'abord touché la côte avant de remonter vers l'intérieur des terres. Ils ont été accompagnés de grêle, notamment à Pornic et à Machecoul, et de fortes pluies comme à Noirmoutier où il est tombé 21 millimètres en à peine une heure. À Saint-Brévin, ce sont plus de 19 millimètres qui ont été enregistrés.

Grêle et routes inondées à Pornic

Ce photographe amateur suit l'avancée des orages sur le littoral de Loire-Atlantique, entre Pornic et Saint-Nazaire.

À Machecoul, Amandine a été réveillée par l'orage.

Un orage "très électrique"

En Vendée, c'est surtout le nord du département qui a été touché avec un orage "très électrique" selon l'association Climat Vendée.

La Loire-Atlantique et la Vendée ont été placées en vigilance jaune par Météo France.