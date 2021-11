EN IMAGES - Les premières grosses chutes de neige sur les Alpes font le bonheur des internautes

Il est tombé ces dernières 24h jusqu'à 25 cm de neige dans les Bauges au-dessus de 1.600 mètres, 15 à 20 cm dans les Aravis et le Chablais. Partout ailleurs en Pays de Savoie, il est tombé entre 10 et 15 cm au-dessus de 1.800 mètres. Ce sont les chutes de neige les plus importantes depuis le début de la saison. D'ici jeudi on attend autour de 5 à 10 cm vers 1.400 mètres, et 1 à 3 cm vers 1.200 mètres.

Voici quelques-unes des plus belles images de nos massifs prises ces dernières 24 heures et relayées par les stations ou les internautes sur Twitter. Plusieurs cols sont désormais fermés à la circulation en Savoie ou Haute-Savoie, jusqu'à la fonte des neiges au printemps prochain. Les pneus hiver ou les chaînes sont obligatoires depuis le 1er novembre pour circuler.

En haut : le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc (Combloux, Megève, La Giettaz). En bas : la station des Contamines-Montjoie, au pied du Mont-Blanc (Haute-Savoie). - Comptes twitter des stations

De gauche à droite : la station du Grand-Bornand (Haute-Savoie), celle de Valmeinier (Savoie), et le domaine des 3 Vallées (Savoie). - Comptes twitter des stations

