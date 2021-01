EN IMAGES - Les premiers flocons de neige dans le Loiret

Comme prévu par Météo France, les premiers flocons de neige sont tombés sur le Loiret ce dimanche soir, dans l'est de l'agglomération orléanaise mais aussi en forêt d'Orléans.

C'était prévu : la neige commence à tomber ce dimanche soir dans une partie du département du Loiret, en faibles quantités. Elle ne tient pas (encore ?) au sol.

Météo France prévoit en effet quelques chutes de pluie ou de neige dans la nuit de dimanche à lundi (probablement entre 0 et 3 cm), ce qui n'a rien d'anormal pour la saison. Et vers 21h15, les premiers flocons sont tombés par endroits. Hélène Landré, habitante de Vennecy, à l'est d'Orléans, nous a adressé une vidéo (ci-dessus).

Des flocons dans la métropole orléanaise

Il neige aussi dans l'agglomération orléanaise, à Chécy (vidéos ci-dessous envoyées respectivement par Nicolas Piédallu et Alice Collino), mais aussi à St-Jean-de-Braye, Mardié, Fleury-les-Aubrais, St-Jean-le-Blanc, et une partie d'Orléans.

Des auditeurs de France Bleu Orléans nous signalent des flocons de neige à Vitry-aux-Loges, en forêt d'Orléans, Jargeau, Chateauneuf-sur-Loire, Sully-sur-Loire, ou encore Trainou (vidéo ci-dessous). Il s'agit du premier épisode neigeux dans le département, depuis celui -beaucoup plus important - de la fin janvier 2019.

