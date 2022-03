EN IMAGES - Météo : un nuage de sable du Sahara au-dessus de la partie ouest de la France

Du sable recouvrait ce matin les rues de plusieurs villes du Mans (Sarthe), à Poitiers (Vienne), en passant par Tours (Indre-et-Loire) et Châteauroux (Indre), rapportent les locales de France Bleu.

Les stations pyrénéennes recouvertes d'une fine couche de sable ressemblent à un désert aride - Page Facebook de Météo des Pyrénées

La Dordogne, les Hautes-Pyrénées, la Creuse, en Gironde ou encore la Loire-Atlantique ont également été concernées.

Le ciel est jaune ce mardi matin à Nantes, quai François Mitterran © Radio France - Céline Loizeau

Le sable a été déposé sur les voitures à la faveur des averses © Radio France - Romain Dézèque

Des dépôts de sable et poussières ont été observés sur les chaussées et véhicules au petit matin, avec un ciel d'une couleur presque ocre dans ces différents départements. Il s'agit de poussières du Sahara, transportées par le vent et qui sont retombées à la faveur des averses observées dans la nuit de lundi à mardi, explique l'association Météo Centre. "C'est un phénomène qui n'est pas anodin et qui n'est pas rare. Cette semaine, toute la France va être touchée", souligne Florentin Cayrouse, prévisionniste pour l'association Météo Centre, joint par France Bleu Berry.