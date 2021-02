EN IMAGES - Mon reportage en canoë dans les rues de la Roque-Gageac

La Roque Gageac est sous les eaux. Enfin une partie seulement. La Dordogne est sortie de son lit et a dépassé les 5 mètres. L'axe principal est totalement immergé. La mairie a donc chargé ses agents municipaux d'aller à la rencontre des administrés isolés par la montée des eaux mais pas n'importe comment : en canoë ! France Bleu Périgord est monté à bord.

Dans la rue, l'eau est montée jusqu'à 80 centimètres. Les restaurants et les commerces sont inondés : "Nous avons calfeutré mais ça n'empêche pas l'eau de s'infiltrer" explique Jean-Paul, l'employé municipal qui mène le canot armé de sa pagaie. "Cela permet de laisser la saleté dehors" précise-t-il. La boue n'a malheureusement pas épargné certaines boutiques.

Avec son équipe, il va à la rencontre des habitants : "On discute et on leur demande s'ils ont besoin. Certains nous offre un petit café pour nous réchauffer". L'agent communal assure que cette crue est plus impressionnante que la dernière "il y a deux-trois ans". "Elle est montée plus que prévu" ajoute-t-il.

Au fil de la balade, nous rencontrons Nicole. Elle scrute sans arrêt la montée des eaux. Heureusement, sa maison est protégée grâce à sa terrasse : "Il faudrait pas qu'elle monte plus haut, c'est angoissant" confie-t-elle. Maryline à sa fenêtre est beaucoup plus sereine : "On a l'habitude des inondations l'hiver, les courses sont faites donc on peut tenir un petit siège". Elle profite du spectacle en prenant des photos et des vidéos et en les postant sur les réseaux sociaux.

Nicole est un peu inquiète, elle surveille la montée de la Dordogne. Heureusement, la terrasse empêche l'eau de rentrer © Radio France - Flavien Groyer

Maryline - elle - est plus sereine © Radio France - Flavien Groyer

Reportage en canoë de Flavien Groyer Copier